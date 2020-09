José Ramón de la Morena: "Suárez no se va del Barça, le obligan a irse"

Amanecemos pendientes del pulso que mantienen el Barça y el Atleti para la salida de Luis Suárez. Suárez había llegado a un acuerdo con el Barça para que le pagaran la mitad del contrato que le queda, y le dejaban marcharse este año a jugar a otro club que no fuese el Madrid ni alguno de los tres más importantes de la liga inglesa. No le prohibían el Atleti hasta anoche, cuando Bartomeu se enteró que tenía un acuerdo con Miguel Ángel Gil y lo llamó para preguntárselo.

Como quiere que Miguel Ángel Gil se lo confirmó, le dijo que el Barça no le permitiría irse gratis. Con lo que el Atleti anoche ya comenzó a contactar de nuevo con Cavani. Y así estamos a estas horas de la mañana.

Si Bartomeu no cede, Suárez dice que se queda en el Barça y le tendrán que pagar íntegro su contrato, y Cavani iría al Atleti; si Bartomeu, como intuyo termina cediendo, Suárez jugará esta temporada en el Atlético de Madrid. Pero conviene recordar, que Suárez no se va del Barça, le obligan a irse, y eso supone una indemnización, no una cobranza, porque el Atleti solo puede contratar a un jugador libre, como está Cavani. Bartomeu tiene la respuesta, lo que no tiene es demasiado tiempo.