José Ramón de la Morena: "De nuevo agradecidos al deporte, a la selección española de baloncesto"

Me gustó la celebración de los jugadores españoles después del partido, emotiva, emocionante pero respetuosa con los jugadores argentinos, y me gustó especialmente la conversación de anoche en el transistor con el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, el primer presidente que gana un mundial como jugador y otro en la presidencia. Sensato, nada presuntuoso y muy agradecido a estos jugadores, y a los que consiguieron clasificarnos para este Mundial, que después no les seleccionaron para jugarlo, porque ya estaban listos nuestros jugadores de la NBA. Pero sobre todo me gustaron las palabras de Ricky Rubio, elegido mejor jugador del Mundial, y que dijo que esto era solo deporte, que no se le puede dar más importancia que la que tiene, pero que siendo solo deporte, sirve para que gente como tú, este lunes vaya a trabajar con un pellizquito más de alegría y optimismo.

Y es así, porque el baloncesto y el fútbol, durante la crisis económica del 2008, nos dieron un mundial de fútbol, dos eurocopas y otras dos eurocopas de baloncesto, y junto a otros deportistas como Nadal, Gasol, Alonso, Contador…anestesiaron un poco la depresión que vivíamos en aquellos años en nuestro país, que sí, que dolía igual, pero nos aliviaba un poco y nos distraía las penas. Y gracias a ellos, tenemos un ejemplo que seguir y donde buscar el optimismo. Todo eso se lo debemos a esos deportistas, como nuestra selección, que llegan esta tarde a Madrid con esta Copa del Mundo….Algo para presumir.