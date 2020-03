José Ramón de la Morena: "Me recordaba a la orquesta del Titanic la comisión del COI que por fin decidió anunciar que aplazaban los JJOO"

Me recordaba la orquesta del Titanic, esa comisión del COI que por fin ayer decidió anunciar que aplazaban los Juegos Olímpicos.

Intuyo que han debido tener tantas presiones, miedos y amenazas por esos miles de contratos que tienen firmados con el gobierno de Japón, que van desde los cientos de apartamentos que construyeron para albergar a los atletas en la Villa Olímpica y que ya tienen vendidos a clientes que tendrían pensado ocupar después de los Juegos, y que ahora va a tener que esperar otro año, hasta la cantidad de pasajes de avión, hoteles y toda la logística contratada, que hasta que el gobierno japonés no les ha dado la conformidad, no se han atrevido a hacerlo. Y lo hicieron ayer, después de que el primer ministro japonés cediese al aplazamiento, aunque condicionado a que ha de celebrarse no más tarde del verano de 2021, como si la agenda del destino o la divinidad la tuviera controlada alguien…debe creer el primer ministro japonés

Los Juegos Olímpicos suponen un desplazamiento de dos millones de personas que entran en un país, con su carga de virus y bacterias, el riesgo es inasumible, y el gobierno japonés, tan prudente y ordenado en tantos casos, en éste ha estado sumamente egoísta hasta decidirse a cerrar la puerta. Y lo ha hecho arrastrando mucho los pies. Y la puerta la podrán volver a abrir cuando pueda ser, o sea cuando la naturaleza lo vuelva a permitir, no cuando pongan ellos en la letra pequeña de su contrato con el COI, que también tendría que aprender la misma lección, especialmente el vicepresidente Samaranch, que se permitió la osadía recientemente de asegurar que los Juegos de Tokio se celebraban en la fecha señalada. Pues mire usted. No. Se equivocaba.