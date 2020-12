José Ramón de la Morena: "El comentario sobre Demba Ba y Webó pudo ser inadecuado, pero no racista"

La noche la amargó el Barça pegando un petardazo en el Camp Nou, donde perdió 0-3 con la Juventus, y con esa derrota perdió también el primer puesto de ese grupo. De mal en peor el Barça y no veo a Koeman capaz de cambiar el estado anímico del equipo.

Ganó el Sevilla en Francia 1-3 al Rennes. No cambia su segundo puesto en el grupo. Y esta noche se juegan todo a un partido el Madrid con el Monchengladbach y el Atleti en Austria con el Salzburgo

Mientras, en París ocurría una de esas cosas disparatadas que vienen a demostrar la situación tan absurda que a veces vivimos: jugaban el PSG y los turcos del Basaksehir.

Desde el banquillo de los turcos protestan a gritos, y el árbitro pide información de las protestas a su cuarto asistente, que le dice "ha sido el negro que está ahí, no se puede comportar así". Ese negro era Demba Ba y Webó, que también estaba en el banquillo, lo consideró un insulto racista, y conminó a todos sus futbolistas a marcharse y se paró el partido.

No es acertada la frase, pero yo no creo que sea un comportamiento racista, puede ser una expresión inadecuada, que no peyorativa ni de insulto, podía haber dicho expulsa al rubio, o al del tatuaje, o al de la cresta.

Eran señales al árbitro de quién había cometido la infracción, y así se lo trataba de explicar el árbitro a Webó. Pero Webó se empeñó en que tenía que marcharse del campo el cuarto árbitro, y el partido se suspendió. Nadie tiene derecho a faltar el respeto a nadie por el color de su piel, pero tampoco creo que nadie tenga que sufrir complejo por ese color de la piel, antes al contrario, debe sentir orgullo de su raza, porque parece que a veces no sabes qué palabra utilizar para señalar a alguien de color negro.

Depende del tono, las formas, la intención y no creo que la intención de ese árbitro fuese ofender a Demba Ba, y tener que suspender el partido es una exageración que estoy seguro no se habría producido si el equipo turco hubiese tenido alguna posibilidad de clasificarse, y si encima aparece después el presidente turco Erdogan pidiendo el apoyo de la UEFA, me parece un oportunismo disparatado, que no beneficia a la lucha contra el racismo.

Espero que esta noche se clasifiquen también los dos equipos de Madrid, y que mañana se hable de gestas deportivas que nos produzcan orgullo más que indignación.