José Ramón de la Morena: "Resulta un tanto extraño este campeonato de Liga"

Resulta un tanto extraño este campeonato de Liga, que ayer cumplió sus primeros 12 partidos, aunque hay equipos que solo llevan 10, lo cual hace que la clasificación también esté desenfocada, pero no es una liga dual entre el Barça y el Madrid como estos años atrás. De hecho el Barça está a 12 puntos del Atleti, que se ha encaramado al liderato, con una defensa muy bien preparada, que tan solo ha encajado dos goles en estos 10 partidos, en los que el Barça ha encajado 11 y ha marcado 20, uno menos que el Atleti.

¿Y el Madrid? Pues esa victoria el sábado en Sevilla fue una especie de antiinflamatorio, para jugar con más confianza el miércoles frente a los alemanes del Monchengladbach, que es cuando se juegan su permanencia en la Champions. Ganando será campeón de grupo y las cosas les pintarían de otra forma. Ese problema no lo tiene el Barça, que en la Champions va a ser campeón de grupo, pero sí lo tiene el Atleti que necesitará empatar en Salzburgo frente a ese equipo que fue líder hasta ayer en la liga austríaca. Y el Sevilla, que tampoco tiene problemas en la Champions, porque está clasificado, en la Liga, como el Barça, también ha perdido 4 de esos 10 partidos. Anoche me dejaba algunos datos Mr. Chip muy curiosos en El Transistor: El Cádiz es el primer recién ascendido que logra ganar a tres históricos: Madrid, Barça y Athletic. El Barça hace el peor arranque de liga de su historia desde que la victoria vale 3 puntos. Y si se hiciera una clasificación de los entrenadores del Barça por los puntos conseguidos en las 10 primeras jornadas, Koeman ocuparía el puesto 40. Todo esto es momentáneo, pero son los datos del momento, y aun siendo una situación extraña, los datos históricos dicen que no hay una variación muy superior a final de temporada.