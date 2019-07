JF León homenajea a los abuelos de la música

JF homenajea a todos los abuelos de la música que han revivido sus carreras gracias a productores jóvenes, sacando nuevos discos que en ocasiones versionan canciones de otros artistas.

El primero es Tom Jones que sigue haciendo música de gran calidad, como su último disco de blues 'Long Lost Suitcase'. JF confiesa que su abuelo favorito es Johnny Cash y explica que no es lo mismo una voz envejecida, que una voz cascada. También nos cuenta como su disco recopilatorio de versiones, en el que se encuentra 'One', original de U2, se grabó en acústico porque en discográfica perdií toda la magia.

Otra de las estrellas revividas de la que nos habla JF son Wanda Jackson, considerada la Reina del Rockabilly y de su álbum 'The Party Ain't Over' donde versiona canciones como 'You Know I'm No Good' de Amy Winehouse.

Algunos de los artistas que también destaca son Rick Rubin, Loretta Lynn o Charles Bradley, que grabó su primer disco a la edad de 63 años.