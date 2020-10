La ínsula: ¿Qué está pasando en Madrid?

Los ex políticos Eduardo Madina y Borja Sémper hablan en La ínsula de Más de uno de la situación de confusión que hay en la Comunidad de Madrid por el confinamiento. Además, comentan la petición del juez García Castellón de investigar a Pablo Iglesias.

Los ex políticos Borja Sémper y Eduardo Madina comparan un capítulo de 'El ala oeste de la Casa Blanca' con la situación actual en Madrid, en la que hay un nivel de confusión enorme debido a si es posible el confinamiento o no. Asimismo, rememoran los argumentos cambiantes de los políticos, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez dijo que no había alternativa al estado de alarma. "Lo que está sucediendo es verdaderamente sorprendente", dicen.

Por otro lado, también hablan sobre la petición del juez García Castellón de investigar a Pablo Iglesias y recuerdan cuando Adriana Lastra pedía la dimisión de Pablo Casado porque no podía ser investigado al ser aforado. Además, califican de "lamentables" las acusaciones que está recibiendo el juez García Castellón de intentar desprestigiar al Gobierno.

