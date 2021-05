La ínsula: ¿Cómo han afectado los resultados electorales de Madrid a las tendencias políticas?

Los expolíticos Eduardo Madina y Borja Sémper hablan en La ínsula de Más de uno sobre la actualidad política, con los anunciados procesos internos para elegir al candidato del PSOE andaluz y los resultados de las elecciones en Madrid, que podrían cambiar las tendencias electorales.

Sobre la intención de Susana Díaz de "reilusionar a la militancia", tal y como ha anunciado en algunas entrevistas, Edu Madina recuerda que la frase de ‘Un militante, un voto’ fue algo que acuñó él en 2014 y que no gustó mucho "a quienes mandaban más en el PSOE" y tampoco al Partido Socialista de Andalucía. Sin embargo, señala que después todo el mundo estuvo de acuerdo en que aquello había que aplicarlo: "Aquello lo cambió todo internamente y ahora ha sido bastante sorprendente que siete años después reaparezca en la conversación política del Partido Socialista".

Por otro lado, debaten sobre los resultados de las elecciones madrileñas y las lecciones que desde la izquierda pretenden dar a los electores que no les han votado. Borja Sémper considera que, con estas explicaciones, lo que están demostrando es que hay mucha desorientación y que parece que se han olvidado de que hay elecciones en dos años. Asegura que durante toda esta campaña se ha visto claramente que hay un agotamiento y un enfado de la opinión pública hacia los políticos y que Ayuso ha sabido dar respuestas a los ciudadanos con su discurso materialista.

Por su parte, Edu Madina considera que la campaña derivó muy pronto en un discurso de extremos y una pasionalización de la política muy evidente, que contaminó rápidamente las elecciones y que no ha habido una campaña en clave de contenidos. Además, admite que han pasado demasiadas cosas como para pensar no va a ser relevante a nivel nacional y señala que durante las próximas, "vamos a ver cambios en las tendencias electorales, en los procesos internos en los partidos y en el comportamiento político de algunas formaciones, algo que va a ser muy relevante".

Sin embargo, Borja Sémper cree que vamos a seguir en una temporada de táctica y estrategia y critica el análisis del Gobierno de la derrota acontecida en Madrid, especialmente lo dicho por la vicepresidenta Carmen Calvo en su entrevista con Carlos Alsina. "No he visto nunca una reacción similar después de unas elecciones ni un análisis tan poco acertado y tan ofensivo de quienes han perdido", comenta.