HUMOR| Hablamos con Marcial Suárez, un hombre que todavía mastica las uvas de las campanadas del 96

Anselmo y Manolo, dos 'cuñaos' que se reconcilian... y algo más

Anselmo y Manolo son dos cuñados que llevaban cuarenta años como el perro y el gato, que si que uno le reventó una botella de vino al otro en la cabeza, que si el otro ordenó a unos sicarios romperle las piernas al uno... Y de repente, se dieron cuenta de que ya estaban hartos de esa relación: todo era un papel asignado. La realidad es que se querían mucho. "Nos amábamos, estábamos enamorados. Entre nosotros había atracción física. Así que ayer, justo antes de meterle mano a los langostinos y a la pularda, nos tiramos a la piscina, a lo loco… Y anunciamos al resto de la familia nuestro compromiso. Nos casamos", relata Anselmo.

Un atragantamiento duradero

En la Nochevieja de 1996, Marcial Suárez (Leo Harlem), antes de comerse las doce uvas, se hinchó a polvorones durante toda la tarde. En palabras de su mujer, que ejerce como su traductora, Fina Restrepo (Sara Escudero), "a la cuarta uva ya tenía los carrillos como dos repollos". Empezó el año con la boca como una hormigonera, y hasta hoy, que vive un drama: siempre tiene la boca llena. La señora Rastrepo asegura que su marido "te suelta unos perdigonazos que eso no lo escupe ni un camello con flemón" y que le saca "a la calle con bozal y todo, porque la gente se me queja".

Hablamos con el primer bebé reencarnado del año

El primer bebé del año se llama Aleix y ha nacido en el Hospital Universitario Mútua de Terrassa, en Barcelona, cuando pasaban cuatro minutos de la medianoche del 1 de enero. Como ya es tradición la consellera de Sanidad ha pasado por el hospital para ver al recién nacido y dar la enhorabuena a los papás. De lo que no se han hecho eco los medios, en cambio, es de otra noticia igual de importante: ha nacido la primera persona reencarnada del 2020. Hablamos con el susodicho bebé, porque la reencarnación te cambia el cuerpo pero no la voz ni el ser, Casimiro Sebáceo (Goyo Jiménez). "La última vez que morí fue porque estaba tumbado en el suelo, y como yo llevaba peluca, la roomba me se me tragó pensando que era yo una pelusa", asegura Sebáceo. El bebé reencarnado se lamenta: "La reencarnación es un engorro".

Federico Librí, escolta personal del Papa

En Más de uno hablamos con el escolta personald el Papa, Federico Librí. "Mi trabajo es ser su sombra. Que no se me note que estoy, para pillar de improvisto a los malhechores. Pero siempre hay que estar al quite por lo que pueda pasar. Porque esto de la señora del otro día ha trascendido, pero cosas como esta pasan a diario", asegura Librí. La gente utiliza muchos métodos para intentar acercarse a Paco (así lo llama el escolta).

Uno de los más comunes es hacerse pasar por repartidor de Amazon. "¿Usted piensa que va a ir dejando su rastro digital como si fuera un ciudadano más del Vaticano? Pues evidentemente no. ¿Qué el quiere algo? Porque tiene sus deseos, como cualquier humano. Pues no lo pide. Lo reza y ya está", asegura Librí, que cuenta que si el Papa quiere escuchar a Rosalía solo tiene que utilizar esta herramienta: el rezo.

