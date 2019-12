Segundino Castroviejo, el segundo diputado más mayor del Congreso: "Perdí un brazo en un duelo con Zamarrón"

SEGUNDINO CASTROVIEJO, EL SEGUNDO DIPUTADO MÁS MAYOR DEL CONGRESO

Agustín Zamarrón es un diputado con un lenguaje muy rico. Juan de Los Chunguitos (Carlos Latre) se siente identificado con él y no ha dudado en declararlo en Más de uno, aunque los humoristas insistan en que más bien, es su némesis. Como ya entrevistamos a Zamarrón, hablamos con Segundino Castroviejo (Goyo Jiménez), el segundo diputado más mayor del Congreso. Asegura que en su día mantuvo muy buena amistad con Zamarrón, y que solían "compartir ágapes" en el Café Gijón, pero una discusión en una tertulia acabó en tragedia.

"Yo siempre he sido defensor de don Antonio Cánovas del Castillo, mientras que Zamarrón es sagastista. Cuando en la discusión traspasamos el terreno del honor, solo nos quedó batirnos a duelo en el Paseo del Prado", explica. Asegura que perdió un brazo de un paraguazo de Zamarrón durante el duelo.

JESÚS MANZANO

Jesús Manzano no hace caso a Carlos Alsina y ha vuelto a traer su guitarra al estudio. Alsina cree que la única solución para que Manzano le haga caso es no pagarle y que vaya sólo cuando tiene que promocionar algo, como cuando el pasado miércoles presentó 'Monólogos 3.0'. Manzano cree que lo que le propone Alsina no debe ser legal y aprovecha la ocasión para hablar de leyes.

¿Sabías que en Granada está prohibido tener sexo en un coche? "Y en Kentucky (EEUU), es ilegal llevar armas ocultas que excedan de los dos metros de largo. Dice que es ilegal llevarlas ocultas pero no que no se puedan llevar a la vista... ¡hueco legal!", nos cuenta Manzano. Y cómo no... el humorista termina su sección con una microcanción.

LA 'SITCOM' NAVIDEÑA: EPISODIO II

Los tres reyes magos y Papa Noél comparten piso. Mientras tienen las clásicas disputas de la convivencia (hacer la colada), un invitado regio los visita... Juancar.