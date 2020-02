HUMOR EN MÁS DE UNO

CARLOS ALSINA ENTREVISTA A LOS 'AMANECISTAS'

José Luis Cuerda ha fallecido, pero por suerte, sus grandes películas siguen con nosotros. Carlos Alsina se ha desplazado al pueblo de Aýna, en Albacete, para hablar con algunos de los personajes de 'Amanece, que no es poco'. Los oyentes también nos envían sus particulares homenajes a Cuerda. Juan José, alumno de José Luis Cuerda en la Universidad de Salamanca, también contacta con nosotros para contarnos cómo era el director como profesor.

LA REINA DEL CULEBRÓN VENEZOLANO

María Amanda Patricia de las Mercedes Silvestre (Sara Escudero), la reina de los culebrones de venezolanos, ha vuelto a Más de uno. E insiste de nuevo en que no quiere casarse con Carlos Alsina, aunque él jamás se haya propuesto. "¡Carlos Alejandro María Isidro de las Canalejas Montalbán los Fernández son muy amables! ¡Me siento muy halagada, pero no puedo casarme contigo!", declara María Amanda. El equipo de Más de uno ha querido rendir un homenaje a la gran actriz y han recreado una radionovela para ella, Sabor de ardor, para que pueda volver a recrear su etapa dorada.

JESÚS MANZANO

Jesús Manzano nos canta sobre su experiencia con los aviones. "Me da miedo volar, y mi tío me dio un consejo, porque a él también le asusta. Lo he convertido en canción". Y canta Manzano:"Mi tío me dice, haz como yo, toma dos whiskys, pilla un colocón. Y yo le digo que es un mamón, por que es... piloto de avión".

