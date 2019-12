HUMOR | Carlos Alsina entrevista en exclusiva a Frank Sinatra: "La canción 'New York, New York' la hice en Albacete"

SE LEVANTA EL TELÓN

Se levanta el telón y aparecen Sara Escudero, Goyo Jiménez y Agustín Jiménez, que consigue conectar con el gran Frank Sinatra (Goyo Jiménez) a través de un medium. El cantante se ha molestado bastante porque lo han despertado, "hay que respetar la siesta, aunque uno esté muerto eso es sagrado. Que uno va teniendo una edad. Hoy me caen ciento y pico ya". Además, confiesa que usaba autotune y que la canción 'New York, New York' la inventó en Albacete.