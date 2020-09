Andreu Buenafuente: "Me he dado cuenta de que me he hecho mayor cuando me alegré más por mi gente que por mi"

Nuestros humoristas comentan la historia de Kate Cunningham, una mujer de 38 años de la localidad de Sefton que acaba de celebrar su primer aniversario de boda con un árbol. Además, hablan con el primer español que contrajo matrimonio hace 25 años con una planta, concretamente con un Aloe Vera, Elías Mampara comenta que la relación "ya ha echado raíces" pero que "las relaciones hay que sembrarlas, hay que regalarlas todos los días".

Carlos Alsina entrevista a Andreu Buenafuente después de que ayer el jurado durante el Consejo de Ministros fallase por unanimidad el Premio Nacional de Televisión. El galardonado, Buenafuente nos explica lo que sintió al recibir la llamada del ministro de Cultura. "Me he dado cuenta de que me he hecho mayor cuando me alegré más por mi gente que por mi". Además, comenta lo que le ha supuesto trabajar de esta profesión en los momentos difíciles. "No se que tiene este oficio que un mal día lo arregla un buen programa, le tengo un respeto muy potente a esta profesión".

La doctora Brisa Blanchetti nos trae a su paciente, Damián para que le aconsejen sobre cómo decirle a sus padres que se marcha de casa para ir a vivir con la Jessi, su novia.