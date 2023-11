Alguna que otra creencia que tenemos sobre la Edad Media se aleja bastante de lo que pasó. Por ejemplo: ¿de verdad, pensaban que la Tierra era plana? HistoriaD, con Javier Cancho. Historia de prejuicios, mentiras y otras equivocaciones del presente.

La Edad Media, el nombre describe la consideración que se le dio al periodo, la época del intervalo entre dos cumbres de luminosa civilización: la Antigüedad clásica y el Renacimiento. Sobre ese entreacto, que duró diez siglos, se arrojó una densa bruma que todavía no se ha disipado.

Hoy, todavía, podemos encontrar quien diga que la tierra es plana. Lo dijo alguien tan respetado como Shaquille O'Neal. Lo proclamó basándose en lo que había experimentado él mismo. Observación y formulación de hipótesis. El que fuera jugador de la NBA condujo mucho a través de Estados Unidos y siempre lo había visto todo muy llano.

22 de febrero de 2020, ciudad de Bartow, estado de California. El acróbata Mike Hughes se monta en un cohete casero con el que pretende llegar a una altura de 1.500 metros. Su idea es la siguiente: si es capaz de subir a esa altura y no percibe la curvatura de la Tierra, entonces, habrá confirmado que la Tierra es plana.

Por desgracia, en el momento del despegue, el paracaídas que llevaba el cohete, el paracaídas, se desprende, mientras que el cohete, con Mike dentro, sube, sube y sube durante 30 segundos que se hacen interminables. Sin paracaídas que frene el descenso, el experimento del acróbata terminó en tragedia.

A pesar de la apabullante existencia de pruebas científicas, y de los cientos de imágenes que se tomaron desde el espacio exterior en las que se ve la redondez del planeta Tierra, a pesar de tanto, para ser un buen terraplanista no hace falta más que fe ciega y mucha ignorancia. Fíjense: hoy en día se sigue pensando que fue Colón quien hizo ver a la humanidad que la tierra es redonda. Pero, no es cierto. La prueba evidente de que en la Edad Media sabían que la tierra es redonda está en la cartografía. Los mapas del Medievo presentan un mundo más complejo del que hemos imaginado que tenían. La mayoría de los mapas de entonces representan una tierra circular. Cómo no iba a ser así cuando el mundo ya era redondo en el mapamundi babilónico del 600 a.C. De hecho, un erudito llamado Abu Rayhan Biruni, nacido en el 973 del primer milenio, aquel hombre del medievo -con matemáticasfue capaz de averiguar el radio de la Tierra, y su estimación se quedó a sólo 31 kilómetros de un acierto pleno.

Un error estrepitoso es el que atribuye a los vikingos y a otros guerreros medievales cascos con cuernos. Nunca los llevaron. Habría sido una jodienda máxima llevar algo tan aparatoso en plena batalla.

El origen del desvarío histórico está en un tipo llamado Doepler, un diseñador de vestuario que comenzó a incluir cascos con cuernos en algunas óperas. Sus representaciones pronto se hicieron muy populares, y la verdad fue deformándose. ¿Se deformó la verdad con el cinturón de castidad, se deformó con el derecho de pernada de nobles y reyes?