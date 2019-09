La misma relación amor odio que mantiene EE.UU. y Europa, la sienten los norteamericanos y los europeos. Unas emociones que vuelven a salir a la superficie con motivo del escándalo de la FIFA, o como en EE.UU es conocido, The FIFA scandal. Las conversaciones se producen en una bar de la estacion de trenes de Manhattan. "Siempre es la mima historia con Europa", afirma uno de los rostros que, año tras año permanecen detrás de aquella barra, "ya les hemos tenido que sacar de dos guerras y ahora lo mismo" señala. Pero no hay contestación, en la ciudad de los rascacielos no hay tiempo para detenerse.