El dilema: ¿Está bien fingir ser de ultraderecha para que te echen de un grupo de WhatsApp?

Sergio del Molino y Edu Galán responden al dilema de la semana de Más de uno. ¿Cómo debemos salir de un grupo de WhatsApp que odiamos sin ofender a los demás participantes? ¿Se puede corregir a la gente cuando habla de manera incorrecta sin parecer un listillo?

CON EDU GALÁN Y SERGIO DEL MOLINO

Una oyente nos cuenta que el grupo de WhatsApp de su familia política es "muy de izquierdas", y que sólo uno de sus cuñados es de ultraderecha. Y lo echaron del grupo por compartir contenido político... La cuestión es que a ella... le da cierta envidia su familiar. También quiere que la saquen del grupo porque no aguanta las chorradas que le mandan. ¿Qué puede hacer?

Sergio del Molino le recomienda que se haga pasar por alguien "todavía más de ultraderecha". "Con las familias políticas sólo hay que ser educado, no es necesario quererlas, para eso ya está la propia", asegura Edu Galán. "Es mucho mejor que te expulsen a irte", piensa el escritor de 'La España vacía', que por eso insiste en hacerse pasar por un radical. Edu Galán recomienda en cambio salir de los grupos de WhatsApp sin complejos.

Y otro dilema... ¿se puede corregir a la gente cuando habla mal sin parecer un listillo? "Se debería poder sancionar, pero necesitamos el amparo del Estado para ejercer la violencia frente a los que hablan mal", propone tajante Sergio del Molino. A Edu Galán le viene a la cabeza un académico al que le vendría bien el cargo de policía de la corrección lingüística.

