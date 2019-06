Ximo Puig: "La peor opción posible es la repetición de las elecciones generales"

Ximo Puig , presidente de la Generalitat Valenciana, considera en Más de uno que no se puede estar enmendando la plana a los votantes continuamente y propone como solución al bloqueo o una abstención del PP "por coherencia" o que Ciudadanos dé un paso adelante hacia un gobierno de coalición.

Carlos Alsina le ha preguntado a Ximo Puig sobre lo publicado este fin de semana sobre que los barones del PSOE no quieren a Pablo Iglesias como ministro. Puig dice que nadie le ha preguntado por ello pero que no se puede hacer política desde "esa frivolidad".

Sobre que el PSOE gobierne en Navarra con el apoyo de Bildu, señala que "no es lo que más ilusión me haga" pero es obvio que al final es la sociedad Navarra la que decide y hay una ambición de cambio. Señala que "hay una mayoría progresista" y se deben buscar fórmulas de gobierno. En este punto, Alsina le ha preguntado si considera que Bildu es progresista y Puig explica que no lo tilda como tal.