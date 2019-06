Vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid: "Si no comete faltas, en un año esta pediatra puede volver a ejercer"

La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Belén Padilla, ha pasado por Más de Uno después de que se haya inhabilitado a una pediatra durante 364 días por propagar tesis sobra las vacunas que “no tienen una base científica” en las que afirma que provocan autismo, entre otras enfermedades. Padilla se ha mostrado indignada por este comportamiento.

"No lo entiendo. Los médicos tenemos que basarnos en métodos científicos. Todo lo que hay alrededor de que las vacunas son malas no tiene una base científica. No puedo entender cómo un médico, cómo un compañero nuestro, puede realizar estas afirmaciones que desde nuestro punto de visto son una barbaridad". "Es una falta de responsabilidad social impresionante. Pone en riesgo a personas individualmente y a la población”.

Al tratarse de la primera sanción, aunque sea grave, en principio podrá volver a ejercer, aunque de reincidir podría ser inhabilitada de por vida. "Le hemos puesto falta grave y una sanción de 364 días". "Si no comete faltas en un año, la pediatra puede volver a ejercer como cualquier médico. Pero si vuelve a incurrir, la sanción puede ser muy grave y puede llegar a ser suspendida y no volver a ejercer".