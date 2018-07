Santamaría, sobre Cataluña y RTVE: "El señor Sánchez ha perdido el norte, si es que alguna vez lo tuvo"

Pedro Sánchez

Soraya Sáenz de Santamaría, recalca a Carlos Alsina su desacuerdo con Pedro Sánchez por poner en el mismo pack lo de RTVE y lo de Cataluña, "el señor Sánchez ha perdido el norte, si es que alguna vez lo tuvo". Asegura que "está haciendo concesiones al independentismo" con el traslado de los presos independentistas a las cárceles catalanas, y recuerda que "el Gobierno de Rajoy siempre ha cumplido los criterios de política penitenciaria".

RTVE

Asimismo, señala que con Rajoy, RTVE "en términos generales sí ha sido independiente" y añade "nunca dimos indicaciones, nosotros tratamos de explicar y luego ya cada uno escribe lo que quiere, obviamente".

Relación con Aznar

En cuanto a su relación con Aznar, explica que "ningún país puede prescindir de la opinión de un ex presidente" y recuerda que "no se puede perder experiencia de otros ex presidentes".

Primarias Partido Popular

Por otro lado, en cuanto a las primarias en su partido, se muestra convencida de su victoria "hemos visto muy buen ambiente. Ha sido una campaña muy en positivo".