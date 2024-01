Sánchez Cogedor, tras regresar de Irán: "Voy a utilizar mi sufrimiento para ayudar a los demás"

El madrileño encarcelado por Irán durante 15 meses, Santiago Sánchez Cogedor, llegó este martes a España tras ser liberado hace unas semanas. Nos atiende en Más de uno para contarnos su vivencia en la cárcel de Irán.

Sánchez Cogedor relata que todo este tiempo "ha sido muy duro" y explica que "aunque parezca raro, todo sigue igual y la vida sigue". "Tengo pensado descansar unos días y seguir con la vida, porque esto sigue", añade.

Sobre sus planes de futuro, cuenta que "no tiene intención de regresar a Irán", pero deja claro que "el que piense que no voy a continuar con mis viajes, es que no me conoce bien".

Cogedor cuenta que todo el sufrimiento suyo y de su familia "lo utilizará para ayudar a los demás" y cuenta que "todo esto me ha dado alas y voy a volar, voy a seguir con mi propósito de vida".

¿Cómo es el día a día en una cárcel de Irán?

El paso por la cárcel durante 15 meses "ha sido muy duro", explica Sánchez Cogedor. Sin embargo, para él "la cárcel está en la mente de cada uno" y por ello cuenta que al principio imaginaba que "estaba en un campus universitario en el que ayuda al resto de personas". "Cuando me cambiaban a una celda más pequeña, pensaba que era un astronauta y viajaba a la Luna", añade.

Por último, habla de la ayuda recibida de Ángel Losada, embajador de España en Irán, del que dice que "ha sido un ángel como su propio nombre indica" y que siempre le llevará en su corazón.