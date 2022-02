Pepa, Lucía y Diego, con Síndrome de Down: Personas llenas de capacidades y con una pequeña discapacidad

Nunca hasta ahora una niña con Síndrome de Down, de nombre Valentina, había protagonizado la película ganadora del Premio Goya al mejor largometraje de animación.

Valentina es el dibujo animado de una niña que sueña con ser trapecista, pero que cree que su singularidad le impedirá conseguir su sueño. Su abuela, en cambio, está ahí para recordarle que nada es imposible y que puede lograr lo que se proponga.

Pepa y Lucía: actrices de doblaje y ahora amigas

A Valentina le han puesto voz -tanto en gallego como en castellano- dos chicas que, como ella, tienen Síndrome de Down: Pepa Lockhart y Lucía Serén. "Ella tiene una discapacidad, el Síndrome de Down, como tenemos Lucía y yo, y quería intentar ser trapecista, pero hay personas que son diferentes", resume el argumento de la película Pepa.

Pepa Lockhart, actriz de doblaje de la película 'Valentina', durante la entrevista con Carlos Alsina | Onda Cero

En casa me han dicho que están muy orgullosos de mí y muy felices

Los dos actrices se conocieron haciendo el doblaje de la película, un trabajo "difícil" según nos cuentan. "La actriz nos decía las frases que teníamos que entonar", explican mientras reconocen que se cansaban "un poco" de repetir los diálogos.

Tras el doblaje, Pepa y Lucía se han hecho muy amigas; "no paramos de hablar y de quedar", dice Pepa de su amistad. Sobre Lucía, Pepa comenta que es "una niña muy responsable y muy buena", aunque también es la más cabezota y la que empieza a "montar lío". Por su parte, Lucía dice: "Pepa para mí es como una amiga y la quiero mucho".

La actriz de doblaje, Lucía Serén, en 'Más de uno' con Carlos Alsina | Onda Cero

Animan a los niños con Síndrome de Down a luchar por sus sueños

"En casa me han dicho que están orgullosos de mí y muy felices", dicen Pepa y Lucía sobre las felicitaciones al recibir el Goya al mejor largometraje de animación. Hasta ahora no tienen más proyectos, pero a las dos les encantaría participar en más películas.

Por último, ambas animan a los niños con Síndrome de Down a que luchen por sus sueños, algo a lo que la película 'Valentina' ayudará.

Diego Villahoz, compañero de Atresmedia: "No sabía si iba a dar la talla"

Diego Villahoz lleva cinco años trabajando en Atresmedia y esta es su primera vez como entrevistado en la radio. En su trabajo diario, Diego se encarga de entregar paquetes, cartas y cajas por todos los departamentos y programas de Atresmedia.

Aunque cuando entró hace cinco años no conocía a nadie, ahora sabe más que la mayoría de nosotros. "Nunca me imaginé que la empresa fuera tan grande, ni que me fuese a saber todos los departamentos", cuenta recordando que en dos o tres días se aprendió todo del tirón.

Para las personas con discapacidad no hay nada que nos impida cumplir y soñar con lo que queremos en la vida

Diego reconoce que al principio, "no sabía si iba a dar la talla". Sin embargo, con el tiempo, "me he dado cuenta de que sí, que he podido con todo". Su caso es una muestra más de que, "para las personas con discapacidad no hay nada que se interponga, ni ningún problema que nos impida cumplir y soñar con lo que queremos en la vida", expresa Diego.