Nadia Calviño acusa a Podemos de buscar visibilidad con la moción a los Presupuestos

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que se pronuncia sobre los Prespuestos Generales del Estado, la emienda presentada por Podemos, ERC y Bildu y sobre el fondo de recuperación europeo.

Presupuestos

Al ser preguntada sobre la enmienda a los Prespuestos que ha presentado Podemos junto a ERC y Bildu, Calviño declara: "¿Qué quiere que le diga? Hay momentos, en estos dos años y medio que llevo en España, veo muchas ocasiones pues acciones que puedan responder a la búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio", por lo que considera que "no tenemos que dejarnos despistar por este tipo de situaciones y centrarnos en lo importante y lo importante es sacar estos Presupuestos" que pueden abrir "un horizonte de oportunidad para España".

Asimismo, corrobora que ella no estaba al tanto de que sus socios en el Gobierno iban a presentar esta enmienda contra sus propios Presupuestos, pero lo justifica diciendo que no es ella quién lleva la gestión de la administración de las enmiendas, sino su compañera la ministra de Hacienda. "No tenemos que mezclar cosas, entiendo que esa enmienda se refiere a un tema de vivienda que no está directamente relacionado con los Presupuestos.

Fondo de recuperación europeo

En cuando al bloqueo del fondo de recuperación europeo por parte de los gobiernos Polonia y Hungría, que supondría un retraso en la llegada de los 27.000 millones de euros a España, Calviño espera que "se encuentre una solución". Y apunta que "independientemente de todo el proceso europeo, que va a llevar un tiempo, nosotros prevemos poner en marcha estas inversiones en cuanto se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, que esto sí son imprescindibles y muy urgentes".

Asimismo confirma que han previsto la emisión de deuda del año que viene para cubrir todas las previsiones de inversión de los Presupuestos e irán adaptando el calendario a la llagada de los fondos europeos. También descarta que haya preocupación en el Gobierno por este retraso, "lo que estamos haciendo es trabajar muy intensamente para que haya acuerdos en Bruselas para que se produzca el proceso de nuestro plan de recuperación y estamos trabajando para tener esos PGE, que nos permitan empezar a poner en marcha el programa de inversiones y reformas a principios de enero de 2021.