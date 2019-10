Maribel Verdú: "Si tuviera que elegir entre cine y teatro, elegiría teatro todo el rato"

La actriz ha explicado que aunque el cine le hace muy feliz, "si tuviera que elegir cine o teatro, elegiría teatro todo el rato" y se confiesa como "carne de teatro". Además, habla de la obra 'Invencible', que se está representando en el Teatro Alcázar de Madrid, en el que interpreta a Emilia. "Somos felices en el escenario y creo que hacemos felices a la gente también", cuenta.

Asimismo, también presenta 'El asesino de los caprichos', un thriller en el que hace de inspectora de policía que ella califica como "una chunga y una mala compañera, que vive por y para el trabajo", algo que le "jode mucho". "Mi personaje no tiene nada bueno y no hay que pedir perdón por eso, me encanta" y afirma que desde que hizo de la madrastra de Blancanieves, le encanta "hacer de chunga y hacer sufrir a los demás" personajes.

Además, apunta que ha aprendido mucho sobre subastas y obras de arte rodando el film, "gracias al cine puedes descubrir cosas que no conocías, el cine es cultura".

Por último declara aunque le encanta ser actriz, quiere "terminar sus días junto al mar y sin trabajar".

Contrato con Alsina

Por otro lado, la actriz confiesa que le encanta hacer audibles de libros clásicos y recomienda a Carlos Alsina que para su ficción sonora de Navidad haga 'La dama de blanco', de Wilkie Collins, porque "es fundamental en la historia de la literatura". "Cuando no tenga trabajo me gustaría ir a la gente que tenga problemas, que no pueda leer, a leerleles". Por lo que el conductor del programa le propone participar cada tres meses en un audible para Más de uno, "tú eres el narrador y yo todos los personajes", espeta ella y terminan firmando un contrato.

Vídeo de la entrevista completa a Maribel Verdú en Más de uno