María Jesús Montero: "La posición de Podemos nos hace pensar que la investidura no va a tener éxito"

Cuenta que los equipos negociadores se han reunido "muchas veces" y han tenido contacto permanente. Explica que la gran parte de las políticas que desarrolla un gobierno en España han estado encima de la mesa, pero los ministerios de Estado dice que se los han reservado para el PSOE porque ellos han ganado las elecciones. Asegura que Podemos ha estado en una estrategia negociadora que no se entiende y que cada vez que el PSOE presentaba una oferta, Podemos volvía con su propuesta inicial. "La propuesta del PSOE ha sido equilibrada y generosa", afirma.

Apunta que en la propuesta del PSOE, Irene Montero ocupaba una vicepresidencia que coordinaba todas las políticas sociales y se ofrecían tres ministerios: vivienda, igualdad y sanidad y consumo. Dice que eso refleja que el PSOE quería llegar a un acuerdo. Por otro lado, opina que "se han dicho muchas cosas inciertas estos días, y de ahí que se que hayan publicado los documentos de lo que ofrecía Podemos.

Lamenta que después de todos los esfuerzos que se han hecho, y por la posición de Podemos en las últimas horas, la investidura de Pedro Sánchez no vaya a tener éxito y critica a los demás partidos por no permitir que la investidura salga adelante. Piensa que el gobierno de coalición con Podemos no ha sido posible porque "lo que no podemos hacer es traicionar la voluntad de los ciudadanos, que han votado mayoritariamente al PSOE, poner competencias estratégicas en manos de la cuarta fuerza política, cuando es el PSOE el que ha ganado las elecciones".

Sobre si se han planteado ofrecer un gobierno de coalición a Ciudadanos dice que no porque Ciudadanos ha puesto un cordón sanitario al PSOE e insiste en que "Ciudadanos no ha querido dialogar en ningún momento".