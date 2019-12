Manuel Valls: "El nacionalismo es guerra"

El concejal del Ayuntamiento de Barcelona por Barcelona para el Cambio, Manuel Valls, critica en Más de uno que Pedro Sánchez esté pactando con Esquerra para conseguir su investidura. "El nacionalismo es guerra", comenta y añade "no se puede dejar en manos del populismo y los separatismos" . Por ello, recalca que "es muy peligroso darles las llaves del futuro" .

El ex presidente francés justifica que su formación política, Barcelona para el Cambio, se haya registrado como formación política que puede actuar en toda España, como "una forma de estar preparado a todas las posibilidades" y explica que "lo que falta en este país es un centro izquierda que tenga las cosas clarísimas en la cabeza y en el corazón". Considera que "falta un mensaje claro del centro izquierda respecto al constitucionalismo" y señala que "no se puede dejar el futuro del gobierno de España en las manos del populismo y separatistas"

Aunque comenta que ir a terceras elecciones "sería un disparate" y aboga por una alianza entre los partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, "sería la única vía sensata". "Es la única vía que ha sido el centro de los grandes pactos, de los grandes logros de estos últimos 40 años", recuerda.

Además, Valls critica duramente las negociaciones del PSOE con ERC y demás partidos independentistas, "me parece muy peligroso que toda España dependa de la discusión entre el gobierno del PSOE y ERC, no conocemos las reglas del juego y lo que van a hablar". Asimismo, insiste en que "no se puede ser de izquierdas y nacionalista" y comenta que "se está jugando con conceptos y debates muy peligrosos para la unidad de España" que puede llevar a enfrentamientos.

Por otro lado, advierte al PSOE que "no todo vale para ser presidente del Gobierno" y declara que lo acabarán pagando en algún momento el PSOE, España y los españoles.