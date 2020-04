Luis del Olmo, a Carlos Alsina: "Me hubiera encantado hacer radio contigo en estos días históricos"

"Estoy tan emocionado, tan nervioso que yo no sé cómo voy a salir de esto. He dejado la radio, pero la radio no me ha dejado a mí. Me he convertido en oyente pertinaz, gracias a ella llevo con buen espíritu esto de vivir entre cuatro paredes", ha comenzado Luis del Olmo en el programa 'Tributo a la radio' de Más de uno.

El locutor comenta que le hubiera encantado estar en la radio en este momento de lucha contra el coronavirus: "Me hubiera gustado hacer radio junto a ti porque es una situación histórica. Es una labor que será recordada con cariño cuando el maldito virus sea completamente derrotado. Y volviendo a la normalidad, me hubiera gustado estar en el tajo del micrófono en estos momentos".

Además, Luis del Olmo recuerda a José María Calleja, fallecido por coronavirus: "El último fallecimiento me ha llegado al alma, José María Calleja, compañero del alma, militante acérrimo de la verdad. Compartí con él muchos viajes y una gran amistad, siempre admiré su valentía, su audacia".

"Dentro de unos años, todos recordarán el programa que hizo Alsina junto a todas las emisoras", ha finalizado Luis del Olmo, que ha recordado otros momentos compartidos con Alsina, como el "patinazo" de Federico Trillo con el "viva Honduras".

Seguro que te interesa...

Carlos Alsina: "Es gracias a ti por lo que estos días la radio suena como nunca"

El reencuentro entre Alsina y Herrera: "O nos dan el Ondas o nos echan a los dos"

Iñaki Gabilondo le cuenta a Alsina cuál es el mejor recuerdo que tiene de la radio en el especial de Más de Uno

Pepe Domingo Castaño: "Cuando dimos el salto a Tiempo de Juego, me tocó presentar a mi equipo en sociedad, nunca en la vida me tembló tanto todo"

Julia Otero: "Luis del Olmo me pidió que presentara diciendo "Buenos días España", pero no lo hice, no me salía"

Juan Ramón Lucas: "La radio tiene esa particularidad que es tener temperatura"