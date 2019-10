Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza: "Pablo Casado se merece ser presidente de España"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, nos cuenta que ha sido mucho el esfuerzo para llegar a ostentar su caro y nos relata que llevaba "muchos años siendo concejal y por fin conseguí ser alcalde" a lo que añade que no fue un camino fácil, "he llegado a ser alcalde por muchas razones pero una de ellas es por el trabajo duro".

Actualmente gobierna en Zaragoza una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. "Hemos podido acabar con 16 años de Gobierno de izquierdas aquí", declara Azcón.

Ante la pregunta de cómo consiguen organizarse en una coalición en la que tienen pensamientos diferentes, Azcón no duda en decir que las claves son "una buena relación personal, un buen pacto de Gobierno y ponerse en la situación de otro". Opina que de las cosas más importantes para que funcione son "la lealtad con su socio".

Las prioridades de Zaragoza tienen que ser las suyas. Sara Fernández ha remarcado que "las discrepancias a veces son buenas y enriquecedoras, hay cosas en las que no coincidimos pero nos centramos en lo que sí".

Hablando de la situación actual en el panorama político nacional, Azcón nos cuenta que es muy diferente al que había hace dos meses y que el Casado de ahora "me gusta muchísimo, es sensato y tiene sentido común" y remarca que "Pablo Casado se merece ser presidente de España".

El panorama político ha cambiado mucho con respecto a Vox, "no se cómo serán en otros lugares pero la relación que hay aquí con ellos es muy normal", el alcalde añade que el líder en Zaragoza de Vox es "un ex concejal del muy sensato y no ha dicho nada en lo que tengamos que discrepar".