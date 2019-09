Isabel Celaá: "Si hay agua en la piscina, Sánchez irá a la investidura, si no, no vamos a perder el tiempo"

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno espera que de la reunión entre Podemos y el PSOE “saliera fumata blanca" , aunque es consciente de las dificultades de llegar a un acuerdo. Por eso, si el Rey propone de nuevo a Pedro Sánchez una nueva investidura, “si hay agua en la piscina irá, si no hay, no vamos a perder el tiempo” . Se ha mostrado contundente ante la media propuesta por la fiscalía de establecer cámaras en las aulas. “Me parece una medida terrible” .

Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha pasado por Más de Uno donde se ha mostrada contraria a colocar cámaras en las aulas, como ha propuesto la fiscalía, para poder evitar los abusos sexuales entre los jóvenes. Califica la medida como “terrible”, y aunque la medida “está sujeta a debate, no es una medida que me guste”. Explica que “no es en las aulas donde se producen esas agresiones sexuales, sería como poner un gran hermano en el aula”. También opina que “no es que haya más agresiones, ahora se denuncia más”.

Celaá admite que desconocía las presiones que los editores de libros de texto dicen recibir de las administraciones autonómicas. “Me sorprendieron", algunos de los episodios denunciados, como el de canarias y los ríos de España o los Reyes Católicos en Cataluña. “Veremos si son malas praxis, si son presiones”. Explica que “que alguien quiera recentralizar y dar respuesta desde el sistema autonómico, es legítimo, aceptemos ese debate. El problema es cuando ese debate viene enmascarado en otros debate más bastardos, adoctrinamiento sí o no”.

En la jornada de esta martes habrá una nueva reunión entre Podemos y PSOE. "Me gustaría que tras la reunión saliera fumata blanca". "Le pedimos a Podemos que dé el paso". Pero es consciente de las dificultades, y por eso si el presidente Sánchez recibe el encargo del Rey de intentar una investidura “si hay agua en la piscina irá, si no hay, no vamos a perder el tiempo”.

Celaá se ha hecho eco de las informaciones del diario ABC sobre un posible plagio del presidente del Senado, Manuel Cruz. “No creo que sea plagio”, pero “él se explicará, es un gran filósofo”. “Hablando se entiende la gente y esto quedará explicitado”. Para ella, “no hay problema para que siga presidiendo el senado”.