Ione Belarra: "Parece que a Sánchez es al que menos le preocupa sacar adelante su investidura"

Ione Belarra ha afirmado en Más de Uno que es "moderamente optimista" con respecto al gobierno de coalición, aunque critica la actitud de Sánchez: "Está repitiendo los pasos de abril. Su estrategia fue no gobernar, sino que todos los actores le dieran su apoyo gratis. Su propuesta está fracasada".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso afirma que Sánchez e Iglesias aún no han hablado: "Es sorprendente y preocupante. Parece que al que menos le preocupa sacar adelante su investidura es al señor Sánchez. Hay muchas cosas por hacer, y eso solo se puede hacer con miembros de Podemos en el Gobierno".

Belarra insiste en que el planteamiento de Podemos es "sensato" y propone partir del punto en el que se quedaron en julio. También descarta pensar en nuevas elecciones: "Viendo el panorama europeo, con el pulso de Salvini o lo que pasa en Reino Unido, me parece que tenemos una oportunidad histórica en España para sentarnos de manera seria".

La diputada por Navarra también ha asegurado que el ejemplo de Portugal "no es válido" y subraya que ministros y ministras de Podemos darían "garantías" de políticas "que protejan a la gente". "Nosotros tenemos las manos libres, no debemos nada a los bancos, etc. El gobierno de coalición señala un nuevo camino en Europa, estamos en un momento histórico en el que se haría algo distinto y saldría bien. Cuando nos hemos sentado hemos hecho un poquito para que la gente viva mejor".