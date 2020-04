Inés Arrimadas: "El objetivo de los pactos no puede ser blanquear los errores del Gobierno, que han sido muchos"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas , recuerda en Más de uno no le importa dónde se reúna el Gobierno con la oposición, mientras que haya "agilidad en el mecanismo" , para que "deje de actuar de manera unilateral". Además, insiste en que ve "unos ritmos muy lentos que no se corresponden con la urgencia de la calle".

Durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, Arrimadas ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez esté actuando de manera unilateral en la gestión de la crisis del coronavirus. Por ello, habla de urgencia de que se reúnan con la oposición y lleguen a unos pactos para que haya "agilidad en el mecanismo" y medidas consensuadas.

"La gente no puede esperar más, veo unos ritmos muy lentos que no se corresponden con la urgencia de la calle", explica. Además, apunta que hay que garantizar una salida de la crisis sanitaria y económica, "no es lo mismo que España vaya a Europa con un plan sensato y pactado con la oposición, a que vaya de la mano de Iglesias haciendo tuits contra la propiedad privada", recalca.

Por otro lado, considera que el Gobierno tiene que unificar en todo el país la manera de contabilizar los muertos por el coronavirus. "Está muriendo mucha gente en su casa o en las residencias y no hay test", dice.

Seguro que te interesa...

Últimas noticias del coronavirus en España y en el mundo hoy, martes, en directo: datos actualizados de muertos y contagios