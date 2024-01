Guillermo del Valle: "Sánchez es una persona sin mayor ideología que la supervivencia personal"

Izquierda Española, el nuevo partido que lidera el abogado y director del 'think tank' "El Jacobino", Guillermo del Valle, se ha inscrito en el registro del Ministerio del Interior para concurrir en las próximas elecciones europeas del 9 de junio como "alternativa" a la actual izquierda.

Se presentan como alternativa al Partido Socialista y con posiciones contrarias a las de Pedro Sánchez porque señalan, por ejemplo, que "los nacionalistas son lo opuesto a la solidaridad".

El partido lo lidera Guillermo del Valle, abogado y director del Think Tank, ‘El Jacobino’. "Vengo de la sociedad civil, de mi profesión y mi trabajo", explica Del Valle sobre su trayectoria profesional en 'Más de uno', quien siempre ha destacado por su compromiso político.

Del Valle formó parte del Consejo de Dirección de UPyD y se considera a sí mismo como "una persona de izquierdas, progresista, que quiere la igualdad y que no se siente representada por los partidos de la izquierda oficial en este país que han llevado una deriva muy peligrosa hacia la desigualdad".

Izquierda Española no viene a hacerle el juego a la derecha

En definitiva, Izquierda Española es el resultado de una reflexión colectiva "de mucha gente que no nos sentimos representados ni por el Partido Socialista ni por Sumar", especialmente tras los pactos con los independentistas, los cuales "degradan enormemente la igualdad entre españoles".

Esto, sin embargo, no significa que quieran un gobierno de derechas. "No queremos un gobierno de PP y Vox porque no compartimos una visión neoliberal de la economía, no somos conservadores ni nacionalistas, pero queremos una izquierda que defienda lo común y la igualdad de todos los españoles", matiza.

¿Es el PSOE un partido de izquierdas?

En opinión de Del Valle "no todo está mal en la izquierda oficial", pues comparten políticas que aumenten los derechos laborales, muestran su preocupación por la precariedad laboral y los recortes sociales. Sin embargo, critica que la deriva política del Partido Socialista en los últimos años, como toda la izquierda en general, ha ido hacia el identitarismo en lugar de buscar identidades comunes.

No compartimos que se puedan hacer políticas de izquierdas con aquellos que defienden pactos fiscales para regiones ricas

"No compartimos que se puedan hacer políticas de izquierdas con aquellos que defienden pactos fiscales para regiones ricas, la ruptura de la hacienda común o la ruptura del Estado, que es la ruptura de la redistribución de la renta", considera.

"No basta ir a las urnas con la idea de que no llegue Vox o el PP"

Con todo esto denuncia que "no basta ir a las urnas con la idea de que no llegue Vox o el PP, hace falta algo más" e insiste en que su partido no viene para "hacerle el juego a la derecha", sino para "defender la igualdad y lo común, y no tener ninguna alergia con España".

Del Valle se muestra seguro de que la gran mayoría de votantes del PSOE y Sumar no entienden bien que "la gran referencia de la izquierda oficial hoy sea decir que Puigdemont es un personaje progresista", pues ha demostrado ser racista, xenófobo y neoliberal.

Izquierda Española en contra de un Estado confederal

Izquierda Española, por tanto, es un partido que pretende garantizar la igualdad de derechos y la redistribución de riqueza y servicios públicos.

"Este partido político viene a reconciliar a España como nación de ciudadanos con la igualdad de todos" y afrontar retos como la desigualdad, el reto medioambiental, cuestiones productivas, la inteligencia artificial, etc. Para ello, "no podemos descomponer el Estado, no podemos tener un Estado confederal porque eso es un Estado incapaz de garantizar los derechos de todos".

"Sánchez no hace bien a la izquierda ni a España"

Al respecto de los posibles futuros pactos de Izquierda Española, Del Valle asegura que sería un partido que trataría de conformar gobiernos progresistas y de izquierdas, pero alejados de lo que representa hoy en día Pedro Sánchez.

"Sánchez es una persona sin mayor ideología que la supervivencia personal y el poder a toda costa", critica. Por ello, considera que, como líder del PSOE, "no hace bien a la izquierda ni a España".

Izquierda Española nace, por tanto, para ocupar lo que consideran que es un "espacio huérfano" abandonado por la actual izquierda hegemónica, más centrada en la desigualdad y que "sirve a la burguesía vasca y catalana".