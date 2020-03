Gabriel Heras, médico: "En España hay medios, hay recursos pero hay que redistribuirlo mejor en función de las necesidades urgentes"

Durante su entrevista con Carlos Alsina, Garbriel Heras ha reclamado dos tipos de medidas que les ayuden a tratar a todos los pacientes que están en la UCI ingresados por coronavirus.

La primera es que "todas las comunidades que tengan poca persona asistencial pudieran asumir pacientes". Ya que ahora mismo, en Madrid "es inasumible" porque también hay pacientes que no tienen coronavirus pero necesitan también asistencia por otras enfermedades, por ejemplo oncológicas.

Y la segunda es que si el control de la situación lo tiene una sola persona, o un solo grupo de personas, que no están transferidas las competencias de las Comunidades Autónomas, pide que "desplacen a profesionales de otras comunidades donde no se ha expandido tanto la pandemia".

Aún así, se mantiene optimista y declara "no me gusta señalar que no hay falta de recursos, porque gracias a Dios no estamos en un país subdesarrollado". "En España hay medios, hay recursos pero hay que redistribuirlo mejor en función de las necesidades urgentes", añade.

Por otro lado, aprovecha la oportunidad para plantear la necesidad de que se cree una especialidad de enfermería intensiva.

