Francisco Igea: "Los políticos han llegado a la conclusión de que los ciudadanos son imbéciles"

A cuatro días de las elecciones en Castilla y León, Francisco Igea, candidato de Ciudadanos, mantiene que una vez obtenidos los resultados intentará llegar a un acuerdo programático "con quien más lejos llegue en el liberalismo". En este sentido, afirma que "sólo hay una cosa descartada, que es hacer presidente a quien ha organizado este lío de manera deshonesta, mintiendo a la población", sostiene señalando a su antiguo socio de gobierno, el popular Alfonso Fernández Mañueco.

En caso de que al candidato del PP, Mañueco, no le dieran los números para gobernar, "tendría que dar un paso atrás sí o sí". Igea critica la estrategia del PP de adelantar las elecciones en Castilla y León con la intención de gobernar en solitario: "No tiene sentido dejar a una Comunidad sin presupuestos, cargarse un gobierno estable para acabar colgando de un partido como Vox por indicación de Isabel Díaz Ayuso".

Si fuera el señor Mañueco y el resultado fuera este, pensaría seriamente en irme a mi casa

Por ello, el candidato de Ciudadanos afirma con rotundidad que "si yo fuera el señor Mañueco y el resultado fuera este, uno debería de pensar seriamente en irse a su casa".

¿Fue un error el acuerdo de coalición con el PP?

Hace unas semanas, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, admitió que su partido se equivocó al entregar al PP la presidencia en todas las comunidades donde gobiernan juntos. Ahora, sin embargo, Igea evita declarar si fue un error el acuerdo de coalición con el PP en 2019 en Castilla y León.

"No me puedo presentar a unas elecciones llorando sobre la leche derramada, sino que debo proponer un camino para los próximos cuatro años", dice sobre la importancia de la estabilidad en un gobierno porque lo contrario, la inestabilidad política, "es una falta de respeto a los ciudadanos".

Discrepancias con los programas electorales del PP y el PSOE

Sobre el programa del Partido Popular critica la falta de transparencia y el "diagnóstico erróneo en la lucha contra la despoblación". Además, defiende que el PP "ha prometido muchas veces bajar impuestos y hasta que nosotros no llegamos, no los bajaron". De igual forma, Ciudadanos tampoco comparte el programa electoral de los socialistas. En concreto, se refiere a su política de fiscalidad, a las propuestas de atención primaria y las reformas sanitarias.

"Estamos degradando la política de tal manera que la gente se queda en casa"

En este sentido, el candidato Igea no comparte las promesas electoralistas y los anuncios de ayudas económicas que el Gobierno central hace en plena campaña castellanoleonesa. "Estamos degradando la política de tal manera que la gente acaba quedándose en casa. No sé por qué los políticos han llegado a la conclusión de que los ciudadanos son imbéciles, pero no lo son", sostiene sobre la posibilidad de la alta tasa de abstención en las elecciones. Por ello, Francisco Igea prefiere mantener las distancias con otros políticos: "Si en política se miente, yo no soy político".