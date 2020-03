Un español en Milán: "Todo el mundo sabe que tiene que quedarse en casa por el coronavirus, pero la gente coge trenes por la noche"

Juan Luis Linde, dueño de una tienda

Juan Luis Linde, es un ciudadano que tiene una tienda en Milán, explica que "todo el mundo sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer", por ello, critica que haya muchas personas que estén cogiendo trenes por la noche para irse a otras regiones, "sin importarles que te hayan dicho que te quedes en casa, son quince días, lo solucionamos lo antes posible entre todos". Además, explica que él tiene que poner las mesas a un metro de distancia "e informar a las parejas y decirles que no pueden estar juntos" y añade, "colaboro en todo lo que me digan, pero me gustaría muchísimo que colaborase todo el mundo".