Erasmus para mayores de 50: una oportunidad única para aprender, conocer gente y vivir

La Universidad de Alicante se ha convertido en la primera universidad española en enviar alumnos mayores de 50 años fuera de nuestro país para seguir formándose a través del programa Erasmus+.

Se trata de alumnos que comenzarán su aventura en Islandia y en Polonia durante este mes de mayo. A ellos, matriculados en programas de mayores que existen en numerosas universidades españolas, les faltaba la posibilidad de irse de Erasmus para completar del todo su experiencia universitaria.

"Estamos recibiendo muchas solicitudes de gente interesada para el año que viene", dice Marian Alesón, directora de la Permanente de la Universidad de Alicante. Ante tal avalancha de peticiones, se prevé que tendrán que ampliar las plazas existentes actualmente porque "la gente está entusiasmada".

Estancias concentradas de una semana y media

Por el momento, en la Universidad de Alicante han comenzado con estancias más concentradas para los mayores de 50 años, que duraran alrededor de una semana y media, pero donde contarán con un programa de formación de casi 50 horas.

"El Erasmus es vida", asegura Marian, quien no se olvida de poner el foco en la parte formativa de esta experiencia. Por otro lado, enfatiza la importancia de convivir con los ciudadanos de en un país ajeno, lo que aporta una mayor distinción que cuando se hace turismo. "Vas a ver la vida allí con la gente de allí, que es lo más bonito", considera la directora.

Erasmus en Islandia, una oportunidad única e ilusionante

A sus 63 años, Lola está estudiando geología e inglés y trata de actualizarse continuamente. Del 6 al 15 de mayo viajará a Islandia "con una ilusión enorme, que es lo que mueve el mundo". Allí combinará el trabajo intensivo y aprendizaje con visitas culturales ya programadas.

Isabel, de 66 años, está estudiando una asignatura "encantadora" llamada Paisajes del Litoral Alicantino e impartida por un profesor muy válido. Aunque ella es filóloga de inglés de profesión, tiene que mantenerse al día del idioma continuamente. "En Islandia todo es en inglés y es una oportunidad única de practicarlo y de ampliar fronteras", explica Isabel, que viajará al país nórdico junto con su compañera Lola.

El Erasmus es vida

En su caso, lo que más le interesa es la sociedad islandesa "y sus valores, que yo comparto". Actualmente, está leyendo el libro 'Revolución bajo el volcán', con el que se siente muy identificada con la democracia islandesa y la historia del Partido de las Mujeres. Además, le interesa mucho la ecología y el trato con la naturaleza.

En Islandia ambas combinarán el aprendizaje con visitas culturales del país: gastronomía, costumbres, folclores, idioma, etc.

Consejos para irse de Erasmus

La hija de Lola, Julia, hizo SICUE -una especie de Erasmus a nivel nacional- en Barcelona. "Fui para un año en principio y me quedé tres años", recuerda Lola, quien ahora le da a su madre algunos consejos para su pequeño Erasmus en Islandia. Lo primero y esencial, ir bien equipada con ropa para el frío de un país tan al norte, donde "el tiempo es muy cambiante".

Por esto mismo, Julia recomienda descargarse alguna app para revisar el clima y "como el viaje en avión va a ser largo, que se pueda descargar alguna película para que sea más entretenido".

Me muevo con todo el cuerpo y gesticulo hasta que acaban entendiéndome

Sobre cómo relacionarse con los islandeses, Julia reconoce que ha sido siempre su madre quien le ha aconsejado: "es una mujer de mente muy abierta y curiosa". Lola admite que su curiosidad es tan grande que "me muevo con todo el cuerpo y gesticulo hasta que acaban entendiéndome", salvo con los británicos -concretamente los londinenses- con quienes le costó entenderse un poco más.

Solidaridad y espíritu de grupo: valores del Erasmus

El hijo de Isabel estuvo de Erasmus en Lisboa. Tras esa maravillosa experiencia, ella destaca el espíritu de grupo que desarrolló con sus amigos del Erasmus.

"Cuando se iban de juerga, tenían el sentido de cuidar todos de todos y hasta que todo el mundo no estaba en la residencia, no se quedaban tranquilos, y eso me encantó", cuenta Isabel sobre la solidaridad que se crea viviendo en el extranjero.