Eduardo de Castro asegura que la compra de votos en Melilla "es un clásico" y que hay antecedentes en todos los partidos

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en Melilla dentro de la investigación judicial que se ha abierto ante la sospecha de un intento de fraude electoral. De cara a las elecciones del 28M se han solicitado en Melilla más de 11.000 votos por correo, el doble que en los últimos comicios. En total, supone el 20% del censo, cuando la media española de la solicitud del voto por correo es del 3%.

Suspendido "de forma cautelar", pero sin cuestionar la presunción de inocencia

El presidente de la ciudad autónoma,, destituyó ayer al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana,, después de ser detenido por el intento de fraude electoral en Melilla ypara "salvaguardar" su gobierno.

De Castro asegura que no tiene conocimiento de un auto judicial que le declare investigado, por lo que mantiene su presunción de inocencia. A pesar de ello, le ha apartado del gobierno porque "si hay algo que ponga en cuestión a todo un gobierno, mi obligación es suspenderle de forma cautelar", explica.

Esto, por tanto, significa que si se demuestra que Al-Lal no tiene nada que ver con el caso de corrupción, "no tendría inconveniente en volver a nombrarle".

Si hay algo que ponga en cuestión a todo un gobierno, mi obligación es suspenderle de forma cautelar

Durante su entrevista en 'Más de uno', el presidente de Melilla insiste en que su decisión de apartar al consejero no pone en cuestión la presunción de inocencia ni obedece "a ningún tipo de animadversión ni política ni personal". Por el contrario, De Castro considera que se trata de "una medida prudente" para evitar que se le acuse de "cooperador, de cómplice o de no haber hecho nada".

Un ambiente "inaudito" que no permite una votación libre

La sospecha de compra de votos por correo a apenas unos días de las elecciones del 28M está produciendo en Melilla un ambiente "inaudito". Por eso, De Castro cree que el Ministerio del Interior debería "tomar medidas" ante un clima que "no es propicio para una votación de forma normal y libre".

El presidente de Melilla muestra su rechazo frontal a lo que tilda de "un espectáculo que no se debería dar" e insiste en que "la corrupción hay que eliminarla de la política", principal motivo por el que él se metió en política, explica.

Hay antecedentes de compra de votos en todos los partidos

Sin embargo, De Castro asegura que "hay antecedentes históricos por la compra de votos por parte de varios partidos, no sólo CPM (las siglas de Coalición por Melilla)" dice culpando también al PSOE y PP de ello. En este sentido, denuncia que "esto es un clásico y es lamentable", por lo que insiste en que "hay que acabar con ello como sea".

Aquí, la compra de voto por correo, al final ha pasado todo el mundo por ese asunto, lo que pasa es que hay que demostrarlo

Sobre si le pilló por sorpresa la noticia del fraude electoral, el presidente de Melilla afirma que ya había escuchado comentarios y rumores. "Aquí siempre se ha oído lo del voto por correo, esto viene desde 1990 y nadie ha hecho nada", dice refiriéndose a los grandes partidos nacionales.

"Aquí, la compra de voto por correo, al final ha pasado todo el mundo por ese asunto, lo que pasa es que hay que demostrarlo", sostiene De Castro. Además del líder de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán, -quien ya estuvo condenado por la compra de votos en 2008-, también estuvo condenado un secretario general del PSOE y en el caso del PP, aunque no ha estado condenado, también hay sombras de sospechas.

Apunta al PP por una posible compra de votos

Al hilo de esto último, de la posible compra de votos por el PP, De Castro apunta a un vídeo donde se ve al hijo de Juan José Imbroda, candidato del PP en Melilla, intentando comprar votos, aunque el caso se archivó.

En las últimas elecciones, recuerda a un miembro del PP en Correos llevando una saca de votos, "eso no me lo han contado, lo ví yo", asegura mientras insiste en que esto no se puede tolerar en un estado democrático.

De Castro no habló con el consejero al destituirle

A la hora de cesar al consejero Al-Lal, De Castro admite que no le pidió explicaciones y se dirigió al líder de Coalición por Melilla, Aberchán, "como máximo responsable del partido", quien, sin embargo, insiste en que no hay ningún auto de procesamiento o investigación.

En definitiva, el presidente de Melilla insiste en que no ha tomado esta decisión en base a cuestiones judiciales, sino para evitar que este caso afecte más de lleno a su gobierno. "Yo no le debo nada a ningún partido", dice el presidente de la ciudad autónoma que perteneció a Ciudadanos.