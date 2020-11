Edmundo Bal asegura que pondrán más condiciones a los Prespuestos y dice que Sánchez todavía no tiene su sí

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, analiza durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, la negociación de su partido con el Gobierno de España de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Recuerda que es "una locura" que sigamos sin ellos y aunque no sean perfectos, intentarán mejorarlos todo lo posible.

Explica que la idea inicial de Ciudadanos para las votaciones del miércoles relativas a si se permite la tramitación de los Presupuestos, es apoyarlas. Es decir, rechazarán las enmiendas a la totalidad para permitir esa negociación, "nos hemos comprometido a permitir la negociación en el parlamento", declara. Aunque confirma que Pedro Sánchez todavía no tiene su "sí" final para la aprobación y asevera que pondrán más condiciones en estos días.

Asimismo, asegura que lo que están negociando con el Gobierno son unos Presupuestos "sensatos y moderados que gusten en Bruselas" que podrían ser apoyados tanto por un gobierno de izquierdas como uno de derechas. Comenta que van a ir en una doble vía, por una parte condiciones que van a ser un salvavidas para las clases medias y condiciones que van a tratar de garantizar la igualdad.

Además, insiste en que gracias a la formación naranja no va a haber subida del IRPF a las clases medias, ni tampoco se subirá el IVA en la educación concertada y habrá más recursos destinados a la Sanidad y a la Primaria. "Lo que pusimos sobre la mesa es que esta crisis no la podían pagar los de siempre, las clases medias", declara. Por otro lado, adelanta que el Gobierno se ha comprometido con su partido a no subir el impuesto de hidrocarburos, "tenemos el compromiso firme del Gobierno de que no suba el impuesto del diésel", dice.

"No estamos negociando unos Presupuestos contra Podemos"

En cuanto a su relación con Podemos, niega que les hayan vetado para las negociaciones con el Gobierno y rechaza la teoría de que estos Presupuestos vayan en contra de la formación de Iglesias.

Sobre el mensaje en twitter de Echenique en el que decía: "Hace unas semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a PODEMOS de las cuentas (Cara con lágrimas de alegría). Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen ¡qué ricos!, que se los van a comer con patatas. Están desesperados por soltarse del mordisco de VOX". Bal evita hacer comentarios al respecto, "somos un partido serio, un partido responsable nAunque sí reconoce que a Podemos Ciudadanos no le han gustado nunca, "prefiere ir de la mano de los partidos que sostienen este Gobierno Frankestein", alega.".

Sobre ERC, Bal explica que es difícil que se vayan a sentar juntos en una mesa para negociar porque piden exactamente lo contrario que ellos, la subida del impuesto al diésel y la modificación territorial del IRPF, "no parece razonable que ERC y Ciudadanos vayan a estar al a vez en los Prespuestos". "Yo le preguntaría a ERC qué es lo que ha hecho por los ciudadanos catalanes", sostiene. Por lo que concluye diciendo: "el Gobierno decidirá con quién quiere estar".