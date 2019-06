Dolores Delgado: "Vox tiene una forma de hacer política basada en el insulto"

Cree que estas expresiones son "inaceptables" y que la política es otra cosa. "El debate político no puede estar cargado de crispación", recalca. También acusa a Vox de tener una senda muy focalizada en las mujeres y asegura que "Vox está banalizando el discurso de género y el feminismo", algo que dice que no se puede permitir. "Se desprecia lo que ya hemos conseguido con consenso de las fuerzas políticas y que hasta la llegada de Vox nadie cuestionaba", asegura. "Ni un paso atrás, no hay que permitir que Vox marque ese paso", afirma.