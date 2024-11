Compaginar la ayuda a los afectados por la DANA con el párkinson: "Me tengo que cargar, como un robot"

Los trastornos que ocasiona una riada en la vida cotidiana son todos. Uno de ellos es que la gente pierde su documentación, lo que les impide identificarse para cualquier tipo de trámite.

Para todos los vecinos de Alfafar, Benetússer o en Sedaví que hayan perdido su DNI durante las inundaciones por la DANA, la Policía Nacional acaba de situar una oficina móvil de identificación en el centro de Alfafar, cerca del centro de jubilados. Así, quien lo necesite podrá conseguir un nuevo DNI acercándose a esta furgoneta de la policía, evitando tener que desplazarse hasta una comisaría.

Con Alsina se encuentran dos amigos, Juan Carlos y Juan Ignacio, que confiesan que estos días "están siendo una pesadilla" y se convierten en "el día de la marmota" porque desde que se levantan hasta que se acuestan se dedican a sacar barro y a ayudar a los vecinos.

Un "Iron Man" ayudando en las calles de Alfafar

Asimismo, intentan cuidarse a sí mismos para poder prestar su ayuda al resto. En el caso de Juan Carlos, tiene párkinson y "me tengo que cargar, como un robot", dice quien le conocen como "el Iron Man de Lorca".

Le pusieron un neuroestimulador, que es como "un traje de Iron Man" que pesa siete kilos. Juan Carlos, runner, va a las carreras populares con ese traje animando a quienes corren a su lado: "si yo puedo con siete kilos, tú sal y corre. Haz lo que te haga feliz, no hay enfermedad ni nada que te haga quedarte", dice.

Interrumpe sus tareas para "cargarse"

En mitad de las tareas de limpieza, tiene que interrumpir su ayuda para "cargarse" con un teléfono. Eso sí, "cuando vuelve es como cuatro personas juntas", añade su amigo.

El neuroestimulador es un aparato que lleva en el pecho y que se carga con una base ncp, "me la coloco y me empiezo a cargar". Se carga en aproximadamente 25 minutos y dura casi una semana, "pero me han dicho que no apure porque si le pasa cualquier cosa a la batería, me tendrían que volver a operar".

El día que la luz se fue, todos sus vecinos estaban preocupados por él y su carga, pero, por suerte la tenía al 50% y pudo aguantar hasta que volvió la electricidad al municipio.