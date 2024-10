"Cada día es un día más en ese infierno": familiares de los secuestrados por Hamás piden la liberalización de los rehenes

Hace justo un año los terroristas de Hamás sembraron el pánico con cohetes y entrando luego a pie en bases militares israelíes; en un festival de música y en los kibutz dejando un reguero de 1.200 muertos y 250 secuestrados. Al menos 100 de ellos continúan en manos de Hamás, sin conocerse su paradero.

En este tiempo, 42.000 personas -la mayoría civiles- han muerto en Gaza víctimas de los ataques ordenados por el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, y miles de ellos han tenido que desplazarse a otras zonas para refugiarse de las bombas.

Un año secuestrados en el infierno

Durante el último año ha habido decenas de manifestaciones en Israel reclamando a Netanyahu que llegara a un acuerdo con Hamás para que los rehenes pudieran volver a casa. Roberto Meyer, israelí de origen mexicano, es yerno de un secuestrado por Hamás del que todavía no saben nada.

"Lo último que supimos es una fotografía que recibimos cuando estaba secuestrado, donde le sujetan dos terroristas por cada brazo", explica Meyer en 'Más de uno' sobre el único indicio que tienen de su suegro. Su suegra, que también estuvo secuestrada, finalmente fue liberada 53 días después durante uno de los intercambios de rehenes.

Ella se encuentra mejorando, pero está sufriendo graves secuelas psicológicas. "En cierta forma no ha vuelto, sigue allá. No está completa porque sabe que su esposo está allá", dice sobre la situación de su suegra que, además que conoce las circunstancias en las que puede estar su marido. Esto hace complicado volver a la normalidad; "es muy difícil saber que cada día es un día más en ese infierno", asegura Roberto.

"No vamos a dejar de luchar por que vuelvan"

Otro factor es que se desconoce si los rehenes siguen vivos o no. Para los familiares este aniversario es "fuerte" y "algo que te marca para siempre", después de un año de guerra entre Israel y Hamás. Una situación abrumadora que "te destruye poco a poco", cuenta Meyer, que vivía con su novia en uno de los kibutz.

De lo que tenían esperanza - y ya no va a ocurrir-, era de que no se cumpliese un año sin que hubieran vuelto, "esperábamos que estuvieran aquí ya con nosotros". Ahora, a pesar de esta esperanza frustrada, Roberto espera que "sigan vivos" y advierte que "no vamos a dejar de luchar por que vuelvan".

Rescatar a los civiles debería ser la prioridad

Al respecto de la prioridad que debe tener el gobierno de Netanyahu, Roberto Meyer considera que lo más importante es recuperar a los rehenes, pues "ninguna persona debería ser usada como rehén político o de guerra y mucho menos los civiles".

Las guerras se hacen entre soldados contra soldados y ejércitos contra ejércitos. "Ese día secuestraron a civiles, niños, bebés... eso no tiene nada que ver con una guerra, así que rescatar a los civiles debería ser la prioridad", asegura.