Ángel Víctor Torres: "Canarias sola no puede absorber toda la inmigración que llega"

Carlos Alsina habla en Más de uno con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sobre la crisis migratoria que se está viviendo en las islas. Asimismo, comenta también la crisis económica que sufre Canarias debido a la falta de turismo que llega a causa del coronavirus.

Crisis migratoria

Ángel Víctor Torres sostiene que "Canarias sola no puede absorber toda la inmigración que llega" a las islas y recalca que "ni es justo, ni es solidario", por lo que asegura que abordarán el tema "en conjunto con el resto del Estado". "Lo que tenemos es algo insostenible", alega y agradece a las comunidades que se han ofrecido a acoger a menores no acompañados y a otros inmigrantes, aunque "no significa que estemos dando vía libre a la inmigración irregular".

Aún así, insiste en que "no podemos dar normalidad a lo que es la inmigración irregular, tenemos que lanzar un mensaje claro a las mafias", dice al igual que hacer labores diplomáticas, como ya está haciendo el Gobierno de España, "por esto han estado los ministros en Senegal y Marruecos".

"Estamos ante un fenómeno inmigratorio más grave que el de 2006"

Por ello, aboga por "armonizar las acciones y el discurso" en España, ya que "lo importante es que se actúe" porque considera que "estamos ante un fenómeno inmigratorio más grave que el de 2006". El presidente de Canarias cree que si se normaliza la entrada de inmigrantes ilegales, "lo que tendremos es un mensaje claro a las mafias de que sigan actuando como lo están haciendo". Por lo que señala que "hay que actuar en la raíz del problema".

También explica que ha hablado con el presidente Sánchez para transmitirle que "Canarias no puede hacerlo sola, es imposible, no es justo, no es solidario". E invita a reflexionar sobre la crisis migratoria de 2006, "creo que hay cuestiones que tenemos que hacer mejor, lo digo como representante público y compañero socialista. Tenemos que aprender de lo que ocurrió para no repetir".

Crisis turística

Desde el Gobierno de Canarias llevan ya tiempo reclamando al Gobierno central que se pueda viajar a las islas tan solo con el test de antígenos hecho, en vez de con PCR, como en el resto del país, ya que es más barato y rápido. Lo justifican con que son la Comunidad con menor incidencia acumulada, 70 por cada 100.000 habitantes.

Torres confirma que han hablado todos los días con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para intentar que haya una convivencia de las normas sanitarias y turísticas. Asimismo, se muestra alegre por la llegada de diciembre y la "esperada apertura del mercado británico", por lo que solicita al gobierno de Sánchez que "una fórmula para que se pueda viajar sanitariamente seguro a Canarias y que sea fácil".

Por otro lado, reconoce que solo han tenido un positivo de un turista y que necesitan el turismo "más que ninguna otra comunidad. Somos la comunidad con mayor afección económica".

Presupuestos

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sostiene que es una buena noticia que no hayan salido adelante las enmiendas a la totalidad, "me alegra", declara. Y añade que es "la mejor noticia que hemos tenido en los últimos años".