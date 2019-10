Ana Pastor: "Estamos asistiendo a una utilización de las instituciones en beneficio propio"

Ana Pastor ha hablado en Más de uno sobre la estimación de la Junta Electoral Central, que dice que Isabel Celaá vulneró la Ley Electoral en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros . También ha criticado a Sánchez por "abocar al país a nuevas elecciones" y se ha mostrado "satisfecha" por la decisión del Constitucional al desestimar el recurso del PSOE contra el 'no' de PP y Ciudadanos a eliminar el veto del Senado al techo de gasto.

Ana Pastor ha criticado en Más de uno el proceder de Pedro Sánchez antes de las nuevas elecciones: "La campaña ya empezó cuando pretendían cambiar las competencias del Senado para cambiar la ley de Estabilidad y hacer unos presupuestos electoralistas con el apoyo de sus socios más populistas. Desde entonces, vivimos el uso permanente de las instituciones en su beneficio propio, con decretos-ley, y lo viviremos en los días que quedan de precampaña. Sánchez nos ha abocado a unas nuevas elecciones".

"Ahora se dice que la culpa la tenemos todos, cuando hemos asistido a un teatro por conveniencia de una persona con nombre y apellidos", ha añadido Ana Pastor sobre Pedro Sánchez.

La expresidenta del Congreso también se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha desestimado el recurso del PSOE tras el 'no' de PP y Ciudadanos a eliminar el veto del Senado al techo de gasto: "No me cabía la menor duda de que actuamos bajo legalidad. Era un cambio muy gordo, una ley orgánica que es de estabilidad presupuestaria. Desde las instituciones hay que respetar la ley".

Por último, también ha respondido a esa división entre los expertos sobre si el Senado puede aprobar el 155 pese a estar disuelto: "Habría que hacer un procedimiento específico, y lo digo sin haber profundizado. Se está estudiando".