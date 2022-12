Alfonso Guerra: "Dice Pedro Sánchez que pasará a la historia por la exhumación de un cadáver, pues vaya gloria"

El histórico ex dirigente del PSOE Alfonso Guerra ha mostrado en 'Más de uno' su total acuerdo con el contenido del manifiesto contra la reforma del Código Penal que la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición difundió criticando el argumentario del Gobierno y advirtiendo de los peligros de no proteger el orden constitucional.

Guerra explica que a pesar de que está de acuerdo, no lo ha firmado porque "si lo firmara, pasaría a ser el manifiesto de Alfonso Guerra". Se ha mostrado muy crítico con la forma de legislar de este gobierno y señala que"legislar ad hominen", para una persona, "es una forma también de corrupción", en referencia a las modificaciones en la sedición y la malversación para los líderes independentistas.

Señala que el siguiente paso para los independentistas este tema ya está amortizado y ya están en el siguiente que es la preparación de un referéndum y advierte de que "pueden repetir lo que hicieron en 2017 sin que haya desórdenes públicos y que no se les pueda acusar de nada". Han dejado, dice, "desprotegida a la democracia española y ha costado mucho".

Una deriva autoritaria del presidente Pedro Sánchez

Tras comentar la deriva autoritaria que se está apreciando en los gobiernos de toda Europa y en la que incluye al de España, Guerra ha mostrado su decepción con Pedro Sánchez al que recuerda que apoyó en sus decisiones cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno, cuando dijo que lo del 2017 no era sedición que era rebelión, cuando dijo que agravaría las penas, cuando dijo que tipificará el delito de convocatoria de referéndum, cuando dijo que no habrá indultos, y no digamos cómo le apoyé cuando dijo que nunca habría pacto con Bildu".

Pero claro, concluye, "yo mantengo mi coherencia, si otros cambian no es mi problema".

Considera Alfonso Guerra un error hacer todas estas reformas legales con el objetivo de pacificar al independentismo porque son insaciables y si esta es la intención "es un error manifiesto". Se muestra convencido de que el siguiente paso de los independentistas es impulsar un nuevo referéndum.

Respecto a que la reforma de la malversación se hace porque es una reclamación de Europa sostiene que "es otra deformación absoluta".

También se ha mostrado muy crítico con el inmovilismo de la mesa del Congreso y del Senado para llegar a acuerdos respecto a la renovación del CGPJ y del Constitucional y lamenta la confusión a la que someten a los ciudadanos en este asunto.

Cómo pasará a la historia Pedro Sánchez

Preguntado sobre cómo pasará a la historia el actual presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha tirado de ironía y ha comentado "dice que por haber exhumado al un cadáver, pues vaya gloria" y ha añadido que tal y como está la política española, dentro de poco no lo recordará nadie", "aquí todo vuela", ha añadido.

Sobre la falta de crítica al líder en el seno del PSOE, comenta que se trata de una organización muy disciplinada y es muy difícil que la gente se desmarque de las posiciones oficiales. "Hay descontento pero si haces una crítica, en seguida sale un hooligan que dice que tú lo que quieres es que gane el PP".