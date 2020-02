El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, habla en Más de uno de la coalición España suma que formará con Ciudadanos en Cataluña, "lo importante es el proyecto y no ponerse en cuotas de partido". Pero, a su vez, señala que no se descarta a sí mismo como candidato.

Durante su entrevista en Más de uno, Alejandro Fernández no se ha descartado para liderar la coalición en Cataluña, pero ha recordado que lo importante es el proyecto. Además, sostiene que hay que reconstruir el espacio de la derecha que ha dejado vacante Convergencia.

En cuanto a Quim Torra, confirma que "no es la alegría de la huerta y no es fácil relacionarse con él", al contrario con el resto de diputados del Parlament con los que mantiene "una relación cordial". Asimismo, lo compara con el fantasma de la ópera al "ir deambulando por ahí, cuando está inhabilitado de facto" y cree que "no va a ser un referente de cara al futuro" porque "después de Puigdemont, era prácticamente imposible encontrar a alguien peor, pero lo encontramos y ese es Torra". Así que, apunta que "no va a dejar ninguna huella".

Por otro lado, asume los errores que ha cometido el constitucionalismo en Cataluña, "los errores se pagan caros y la confianza política se pierde muy rápidamente", dice. "Cuando tienes cuatro diputados en el Parlament significa que durante una temporada te has equivocado". Sobre Ciudadanos, Fernández comenta que fue "un soplo de aire fresco", pero considera que debían haber formado España suma en ese momento, sin embargo, "se piraron todos de Cataluña y ese electorado está desconcertado".

Pero mantiene que una vez han visto los errores y los aciertos, tienen que "ser capaces de no repetirlos" y destaca que cuando el "PP ha gobernado, Cataluña ha crecido muchísimo". Por eso, quiere construir con "paciencia y perseverancia la alternativa para Cataluña".

Además, recalca que "hay tres fases en el acuerdo político entre ERC y el PSOE". El primero es "el blanqueamiento de los delitos cometidos como si fueran una travesura de verano. El segundo es "blindar o proteger a través de una inmunidad posibles delitos futuros" y especifica que han pactado una reforma de la justicia que acabe creando una especie de CGPJ catalán que no tenga ninguna supeditación al español. Y por último, "buscar algún recoveco legal para hacer alguna consulta y es evidente que la soberanía recae en el pueblo español y no es troceable". Por lo que concluye que "van a venir unos años duros y es un escenario preocupante".

Vídeo de la entrevista completa a Alejandro Fernández en Más de uno