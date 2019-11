Ainhoa Arteta: "Me llaman Lady Corcho, a mí no me retiran"

Durante su entrevista en Más de uno, Ainhoa Arteta, ha comentado el problema que hay en el mundo de la ópera, "no verás cantantes de mi edad, o muy mayores, porque solo quieren nombres nuevos y jóvenes en el escenario". Pero recuerda que el problema que hay es que el repertorio del escenario "no se puede afrontar si no tienes una madurez vocal importante".

Por ello, afirma que "los están quemando antes de tiempo" y considera que no saben apreciar el bagaje de los cantantes, por lo que la han intentado retirar dos veces, pero ella se niega a irse, "me llaman Lady Corcho, a mí no me retiran". Además, señala que es un error porque todos los que entienden de ópera, saben "que hay ciertas cosas que con la juventud no se pueden hacer" y explica que su papel más difícil fue en Butterfly.

La artista recomienda a Alsina no forzar nunca la voz, "no hay que pedirle lo que no tiene, a la voz hay que escucharla y nunca obligarla", declara. Además, aconseja que se haga una bebida con jengibre, "pelas el jengibre, lo dejas cociendo dos horas y le puedes poner limón y miel".

En cuanto a José Manuel Zapata, antiguo colaborador de este programa, asegura que "es el Latre de la ópera", aunque también lo califica como "showman". "Es un tenor maravilloso, pero es tan showman, tiene tantas cosas que explicar y decir" por ello, apunta que todos querían trabajar con él.

Vídeo de la entrevista completa a Ainhoa Arteta en Más de uno