Abren los primeros bares en Benetússer tras la DANA: "Cuando la gente entra por la puerta es una alegría porque no sabes nada de ellos"

Carlos Alsina se encuentra este viernes desde Benetússer, uno de los municipios más golpeados por la DANA. En la localidad valenciana siguen trabajando los efectivos para tratar de volver a la zona a la normalidad dentro de lo posible y tras los cuantiosos daños personales y materiales.

En la desgracia también surgen las buenas noticias, como la reapertura de negocios que animan a los presentes en su rutina diaria de limpieza y reconstrucción. Es el caso de Casa Laura. "Estamos que no nos lo creemos, hemos tenido muchísima suerte y podemos dar servicio al pueblo", ha dicho Laura, la propietaria del establecimiento, que ha contado a Alsina que han sido "tres días todos quitando el barro".

Alsina, en uno de los bares que ha reabierto sus puertas tras la DANA. | Onda Cero

"El viernes a las seis de la tarde dije 'lo tengo para abrir'. Tenemos 21 surtidos para almorzar y a las siete de la mañana estábamos ya dándole a las manitas de cerdo, longaniza, etc.", comenta Laura, que también muestra su preocupación por los vecinos: "La preocupación era el negocio y la gente del pueblo, que cuando entran por la puerta me dan una alegría, es como si viera a Dios, porque no sabes nada de ellos. Cuando entran es como 'estáis aquí y bien, qué bien'".

Ubicado al lado, también ha reabierto sus puertas el bar Rama, donde numerosos vecinos han podido hacer algo tan simple como pedirse un café. Uno de ellos ha querido agradecer a unos chicos jóvenes de Elche que acudieron a ayudarle: "Unos chavales de Elche me dejaron la planta baja toda limpia. Si no hubiese sido por la juventud...".

Ya dentro del establecimiento, Alsina ha podido hablar con el propietario del bar Rama: "Hemos estado tres días sin parar, limpiando todo el barro. Y ya estamos aquí al pie del cañón, trabajando".