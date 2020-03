El dilema: ¿Es necesario hacer la cama todos los días en estos días de cuarentena?

Sergio del Molino y Edu Galán responden a las dudas morales de los oyentes, por ejemplo, uno llama preocupado con el tema de hacer la cama y quiere saber si es necesario hacerla todos los días o no durante esta cuarentena.

con edu galán y sergio del molino

Edu Galán asegura que "no hay que hacer la cama", porque "hay tareas domésticas esenciales y otras no esenciales, como hacer la cama". Mientras que Sergio del Molino dice que "hay que hacer la cama porque te puedes abandonar en otras cosas, como el afeitado o la ducha" y sostiene que "la cama es la última frontera".

Por otro lado, otro oyente tiene dudas de si ver 'La trinchera infinita', por si le deprime más en estos tiempos de confinamiento. Sergio cree que sí, porque a través del masoquismo, viendo muchas películas así, por saturación acabas muy bien. Al contrario que Edu, que aboga por ver 'Sonrisas y lágrimas'.