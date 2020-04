Concurso: ¿Sabes más que un niño en cuarentena?

Preguntas para Isabel y Andrés

¿Qué es un zangolotino?

a) Se le llama así a un joven que tiene un comportamiento y una mentalidad un poco infantil

b) El zangolotino es un marisco, de la familia de los langostinos

Por ejemplo, "en Nochebuena cenamos entremeses y zangolotinos"

c) En realidad es una palabra que no existe y me la acabo de inventar

¿Qué animal hace este sonido?

a) Es una hiena

b) Es un zorro

c) O ha sido Carlos Latre poniendo una de sus voces

¿A qué serie pertenece esta música?

a) Es la canción con la que comienzan los episodios de 'Hora de Aventuras'

b) Es la de 'El asombroso mundo de Gumball'

c) Es la canción que al principio de cada capítulo de 'Los Simpsons'

¿De qué ciudad eran los Beatles?

a) De Nueva York

b) De Liverpool

c) De Castellón

Preguntas para Gabriel e Irene

¿Qué es un cuscurro?

a) Es cuando trabajas, o curras, mucho. "Cuánto cuscurro tengo"

b) Son los extremos de la barra de pan, que generalmente es la parte más tostada. Por ejemplo, "a mí me gusta comerme el cuscurro"

c) O Cuscurro es el nuevo delantero centro que ha fichado el Real Madrid

¿Qué animal hace este sonido?

a) El cocodrilo

b) El hipopótamo

c) Son las tripas de Leo Harlem porque aún no ha desayunado

¿A qué serie pertenece esta música?

a) Es Barrio Sésamo

b) Es Los Fraguel Rock

c) Es Pocoyó

¿Qué instrumento suena así?

a) Es un saxofón

b) Es un clarinete

c) Es un matasuegras