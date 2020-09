Canciones con historia: La realidad detrás de 'September' de 'Earth, wind and fire'

Sara Iturbide nos cuenta la historia que hay detrás de la letra de 'September' de 'Earth, wind and fire'.

Sara Iturbide nos trae todo un clásico de la música disco, que no podía sonar en otro mes que no fuera este, y que viene de la mano de 'Earth, wind and fire'.

'September', es un tema que casi no necesita presentación. Lanzado en 1978, La letra esta compuesta por Elii Willis, una joven a la que contactó Morice White, líder de la banda, para que compusiera las letras del disco. Ella cuenta que descubrió desde el primer momento el interés de White por la metafisica y las filosofias orientales, y que su música estaba muy influenciada por estas ideas.

Así que por recomendación del líder, Elii se sumergió durante meses en libros esotéricos para encontrar inspiración. La composición de la letra se le fue un poco de las manos porque comenzó ocupando de 25 a 30 paginas, hasta que finalmente, se redujo a lo que conocemos hoy. Un tema inmortal.