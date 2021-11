Tertulia Zona Cero: El poder de la medicina tradicional

LEER MÁS Tertulia Zona Cero: La Tierra en 2500

Tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, Juanjo Sánchez-Oro, Silvia Casasola, Mado Martínez y Manuel Carballal. En esta mesa de debate de 'La rosa de los vientos' hablamos de los enigmas presentes, pasados y futuros vinculados a la vida humana e incluso extraterrestre. Analizamos las noticias que desvelan algunos de los asuntos más curiosos para con nuestra especie.

Los curanderos y el efecto placebo

Abrimos el debate de la mano de una nueva investigación neurocientífica que Mado Martínez pone sobre la mesa. El científico Lewis Crawford ha publicado un estudio sobre el efecto placebo donde la sugestión constituye la palabra clave.

"Lo que vas a experimentar que vas a experimentar depende, en gran medida, de lo que crees", apuntaba Mado.

A colación de esta afirmación, Manuel Carballal exponía su tesis sobre el poder de las plantas medicinales que, tal vez, puedan trascender la sugestión en sí misma, tal y como demuestra un nuevo hallazgo en Samoa, en la Polinesia. Allí se están estudiando las propiedades una planta muy apreciada por los nativos que, desde hace siglos, la utilizaban "para curar las enfermedades de brujos y de meigas", exponía Carballal. Lo cierto es que sea sanadora o no, la historia ya ha demostrado la ingente cantidad de beneficios curativos que diversas plantas tienen respecto a los seres humanos.

Las personas clariaudientes

Juanjo Sánchez-Oro expone el estudio científico que un grupo de investigadores está desarrollando para esclarecer el fenómeno de la clariaudiencia: el aparente poder psíquico de escuchar a los espíritus. Juanjo explica que los científicos escapan de ratificar la comunicación con el más allá en pro de una investigación del fenómeno en sí mismo que clasifica a las personas clariaudientes en torno a dos grupos. Por un lado, se encuentran aquellos médiums perfectamente integrados en la sociedad, y por otro, se señala a las personas con trastornos mentales.

"La clariaudiencia está perfectamente asumida en los espiritistas, pero patologizada en otras personas a las que se vincula con algún tipo de trastorno mental", afirmaba.

Vida extraterrestre

El misterio de la vida extraterrestre no pierde actualidad en tanto que la incógnita todavía no ha podido ser resuelta. La existencia de objetos voladores no identificados, así como los pequeños vestigios que pudieran inducir a la existencia de vida fuera del planeta Tierra suscitan multitud de dudas y reflexiones.

Josep Guijarro expone el asombroso caso del fotógrafo al que se le obligó a participar en una campaña de desinformación de cara a la opinión pública en relación a la presencia de ovnis. Ya hace casi ochenta años que las autoridades estadounidenses emprendieron la labor de ocultación del fenómeno ovni y todavía hoy son opacos los estudios en relación a estos elementos cuyo origen trata de esgrimir Manuel Carballal.

Por su parte, Silvia Casasola revela el protocolo que las autoridades científicas emplearían para anunciar la existencia de vida extraterrestre, un procedimiento que consta de siete niveles en la escala de confianza y que huye de cualquier error. ¿Cómo reaccionaría la comunidad religiosa ante tal anuncio? Los tertulianos plantean sus perspectivas en la mesa de debate de 'La rosa de los vientos'.